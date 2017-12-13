FACUA denuncia a varias agencias por ofertar viajes a Israel sin especificar que pasan por Palestina
Se trata de Viajes Catai, Nubia Tours, Producto Propio, Circuitos a Fondo, Viajes Próximo Oriente, Nautalia Viajes y Visiteisrael.com.
FACUA.org
Espa�ña-13/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a varias agencias de viajes por ofertar visitas a Israel sin aclarar a los usuarios que en el recorrido está el territorio de Palestina. Cada uno de estos dos países presenta una serie de recomendaciones en materia de seguridad por p