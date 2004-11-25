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FACUA denuncia a Vodafone por anunciar de forma engañosa un descuento de 60 euros para los nuevos clientes

El descuento íntegro sólo se aplica a los usuarios que tengan un consumo mínimo de 19 euros más IVA cada uno de los seis primeros meses.

FACUA.org
España-25/11/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Vodafone ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entre otros organismos, p

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