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FACUA denuncia a Yacom por cobrar 29 euros a los clientes que se dan de baja

La compañía la denomina "gastos de tramitación de baja" y la aplica aunque el usuario haya finalizado su compromiso de permanencia. Si no es así, la suma a la penalización por baja anticipada.

FACUA.org
España-31/03/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades de Consumo y Telecomunicaciones al operador de telecomunicaciones Yacom por aplicar ilegalmente un cargo de 29 euros a los clientes que se dan de baja.

La compañía del grupo France Telecom cobra esta cant

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