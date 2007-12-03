FACUA denuncia a Yoigo por publicidad engañosa en radio e Internet
"Todas las llamadas entre todos los yoigos cuestan cero cent/min", asegura la compañía, pero excluye de la oferta a los clientes con dos de sus planes tarifarios.
FACUA.org
España-03/12/2007
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Yoigo por publicidad engañosa en radio e Internet. La compañía asegura en su actual campaña publicitaria que «todas las llamadas entre todos los yoigos cuestan cero cent/min» y advierte que lo hace «sin letr