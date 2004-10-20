FACUA denuncia al anunciante Hugo Boss al considerar que atenta contra la dignidad de la mujer en el Masters Series de Tenis de Madrid
La Federación entiende que la presentación sexista de las recogepelotas que lucen publicidad de la firma en el torneo vulnera la Ley General de Publicidad.
FACUA.org
España-20/10/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado ante la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo al anunciante Hugo Boss al considerar que atenta contra la dignidad de la muj