FACUA denuncia al Gobierno de España ante Bruselas por no garantizar el cumplimiento del Reglamento europeo
Pide al comisario de Transportes que abra una investigación ante la falta de inspecciones del Ministerio de Fomento a las aerolíneas en los aeropuertos.
FACUA.org
España-09/12/2010
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