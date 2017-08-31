FACUA denuncia al hotel Torre Sevilla ante Turismo y Consumo de la Junta por vender plazas sin licencia
El alojamiento de la cadena Eurostars, perteneciente al grupo Hotusa, ofrece sus habitaciones desde mayo, semanas antes de haber solicitado ante Urbanismo y Medio Ambiente los permisos.
FACUA.org
Sevilla-31/08/2017
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FACUA Sevilla ultima una denuncia contra la empresa propietaria del hotel Eurostars Torre Sevilla por haber comercializado habitaciones sin tener todavía concedidas las licencias del Ayuntamiento y la Junta de Andalucia necesarias para su apertura, que anunció para este 1 de septiem