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FACUA denuncia al nuevo operador de telefonía fija Tele2 por publicidad engañosa

La empresa utiliza el reclamo "abónate gratis", cuando en realidad para darse de alta los usuarios deben abonar 4.000 pesetas en concepto de prepago de llamadas.

FACUA.org
España-16/03/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado al nuevo operador de telefonía fija Tele2 ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Instituto Nacional del Consumo, entre otros organismos, por publicidad enga

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