FACUA denuncia al sector eléctrico por incumplir el plan de sustitución de contadores
Más de la mitad supera los quince años de antigüedad y no ha pasado revisiones, por lo que un porcentaje podría medir mal. Pide a Industria que actúe con la misma dureza con la que se multa a los usuarios que no instalan limitadores de potencia.
FACUA.org
España-09/01/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado este lunes al sector eléctrico ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por incumplir el plan de sustitución de contadores que obligaba a las compañías a instalar equipos digitales a unos 6 millones de usuari