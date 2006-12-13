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FACUA denuncia ante Industria irregularidades en las subidas de tarifas que pretende aplicar Movistar el 1 de enero

Exige que se pospongan a otra fecha ya que la compañía no ha informado a todos sus clientes con al menos un mes de antelación ni indicándoles su derecho a darse de baja sin penalización alguna, como exige la normativa vigente.

FACUA.org
España-13/12/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio irregularidades en las subidas de tarifas que pretende aplicar Movistar el 1 de enero.

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