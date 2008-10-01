FACUA denuncia ante las autoridades sanitarias la publicidad de los centros de adelgazamiento Naturhouse
Incumple la prohibición de "aportar testimonios" de supuestos usuarios y hacer referencia al "ritmo o a la magnitud de la pérdida de peso".
FACUA.org
España-01/10/2008
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