Nuestras accionesDecenas de kilos 'en unas semanas'

FACUA denuncia ante las autoridades sanitarias la publicidad de los centros de adelgazamiento Naturhouse

Incumple la prohibición de "aportar testimonios" de supuestos usuarios y hacer referencia al "ritmo o a la magnitud de la pérdida de peso".

FACUA.org
España-01/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades sanitarias la publicidad de la cadena de centros de adelgazamiento Naturhouse. La empresa, que vende alimentos, complementos alimenticios y planes dietéticos, incumple la prohibición de «aportar testimonios»</

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