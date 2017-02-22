FACUA denuncia en Fiscalía una estafa telefónica que usa la devolución de la cláusula suelo como gancho
Los usuarios reciben una llamada desde un móvil en la que una locución induce a creer que habla en nombre de su banco para tramitar el reembolso del dinero e insta a llamar a una línea 807.
FACUA.org
España-22/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado una estafa telefónica que utiliza como gancho la devolución del dinero de la cláusula suelo. Los usuarios reciben una llamada desde un móvil en la que una locución induc