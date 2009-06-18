FACUA denuncia irregularidades en la liberalización eléctrica ante las autoridades de Consumo del Gobierno y las CCAA
Cientos de miles de usuarios de pequeñas distribuidoras serán dados de alta, lo quieran o no, en comercializadoras cuyas tarifas y condiciones contractuales resultan una incógnita.
FACUA.org
España-18/06/2009
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«El 1 de julio, cientos de miles de usuarios de pequeñas distribuidoras eléctricas serán dados de alta, lo quieran o no, en comercializadoras cuyas tarifas y condiciones contractuales resultan una incógnita. Comercializadoras con las que, además, no podr&aacu