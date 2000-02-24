FACUA denuncia la campaña de Danone protagonizada por Cindy Crawford por publicidad engañosa
La modelo asegura en los anuncios que consumiendo los Desnatados Danone no necesita hacer dieta para reducir los kilos.
FACUA.org
España-24/02/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado a Danone ante el Instituto Nacional del Consumo y la Generalidad de Cataluña, entre otros organismos, por publicidad engañosa de sus yogures Desnatados, a los que atribuye la ca