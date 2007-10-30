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FACUA denuncia la campaña 'Las Navidades se adelantan con Movistar'

Asegura en sus anuncios que regalará en Navidad lo que los usuarios hablen del 18 de octubre al 17 de noviembre. Pero las llamadas bonificadas sólo son las destinadas a números de la misma compañía.

FACUA.org
España-30/10/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Telefónica Móviles por publicidad engañosa y competencia desleal por su campaña Las Navidades se adelantan con Movistar.

La denuncia ha sido presentada ante el Instituto Nacion

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