FACUA denuncia la campaña publicitaria de Ron Barceló por atentar contra la dignidad de la mujer
El anuncio muestra a una joven semidesnuda, a la que califica de "oscuro objeto de deseo" y "auténtico sabor dominicano".
FACUA.org
España-28/05/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante el Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales y el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo, entre otros organismos, la última campañ