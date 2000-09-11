FACUA denuncia la emisión de publicidad indirecta del ron Bacardí en televisión
El Gobierno impuso varias sanciones el año pasado por la emisión de este tipo de anuncios, pero las cadenas no han cesado estas prácticas.
FACUA.org
España-11/09/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología que la publicidad televisiva del combinado de ron con refresco de cola Cuba Libre Bacar