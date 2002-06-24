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FACUA denuncia la emisión de publicidad indirecta del whisky J&B a través de la televisión

La Federación advierte que en estos meses prolifera la aparición de productos pretexto para anunciar mediante fraude de ley bebidas de alta graduación a través de la televisión.

FACUA.org
España-24/06/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información la emisión por televisión de un spot de un producto denominado J&B Twi

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