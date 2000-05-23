FACUA denuncia la falta de unidades especializadas en el tratamiento de las alergias en la Sanidad Pública española
España sólo cuenta con la tercera parte de alergólogos de los recomendados por la OMS.
FACUA.org
España-23/05/2000
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