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FACUA denuncia la falta de unidades especializadas en el tratamiento de las alergias en la Sanidad Pública española

España sólo cuenta con la tercera parte de alergólogos de los recomendados por la OMS.

FACUA.org
España-23/05/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) critica la falta de especialistas en el tratamiento de las alergias. La Sanidad Pública española sólo cuenta con poco más de 300 alergólogos, mientras que el 18% de la po

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