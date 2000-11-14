FACUA denuncia la manipulación de los adolescentes por parte de la industria del alcohol
La Federación desarrolla una campaña para alertar a los jóvenes de los reclamos engañosos utilizados en la publicidad de la bebidas alcohólicas.
FACUA.org
España-14/11/2000
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Con motivo de la conmemoración, mañana 15 de noviembre, del Día Mundial Sin Alcohol, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia la manipulación que ejerce la industria de las bebidas alcohólicas sobre los