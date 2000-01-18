FACUA denuncia la promoción enmascarada de 500 productos en las 'teleseries' emitidas en los seis últimos años
El ministerio de Fomento hace oídos sordos a las repetidas denuncias de FACUA.
FACUA.org
España-18/01/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Cerca de 500 productos se han promocionado de forma enmascarada en las teleseries españolas emitidas en los seis últimos años. Así lo denuncia la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), en un amplio informe sobre la pub