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FACUA denuncia la promoción enmascarada de 500 productos en las 'teleseries' emitidas en los seis últimos años

El ministerio de Fomento hace oídos sordos a las repetidas denuncias de FACUA.

FACUA.org
España-18/01/2000
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Cerca de 500 productos se han promocionado de forma enmascarada en las teleseries españolas emitidas en los seis últimos años. Así lo denuncia la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), en un amplio informe sobre la pub

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