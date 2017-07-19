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FACUA denuncia la saturación de los juzgados dedicados a la cláusula suelo por el fracaso del Gobierno

Las medidas para promover la resolución extrajudicial de las reclamaciones por abusos de la banca se han demostrado ineficaces, como ya advirtió FACUA, y han provocado una avalancha de demandas en los juzgados.

FACUA.org
España-19/07/2017
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Los datos confirman los temores: los juzgados dedicados a atender los casos de demandas por abusos de la banca, como las cláusulas suelo o los gastos de formalización de las hipotecas, están saturados. No se libra prácticamente ninguno. Las protestas se suceden cada d&

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