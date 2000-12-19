FACUA denuncia la utilización de los 'telemaratones' como tapadera para promocionar firmas comerciales
La Federación considera escandaloso que anunciantes y cadenas usen causas solidarias como simples reclamos publicitarios.
FACUA.org
España-19/12/2000
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