Nuestras acciones

FACUA denuncia la utilización de los 'telemaratones' como tapadera para promocionar firmas comerciales

La Federación considera escandaloso que anunciantes y cadenas usen causas solidarias como simples reclamos publicitarios.

FACUA.org
España-19/12/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia la utilización que hacen ciertas cadenas de televisión de sus tradicionales telemaratones navideños para promocionar firmas comerciales bajo la excusa de la solidaridad con to

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos