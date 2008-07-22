FACUA denuncia la venta de 10 juguetes magnéticos por vulnerar la nueva regulación sobre seguridad
Incumplen la obligación de advertir en su etiquetado sobre los riesgos que presentan. Denunciadas seis empresas importadoras ante las autoridades de Consumo.
FACUA.org
Espa�ña-22/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades de Consumo la venta de diez juguetes magnéticos por vulnerar la nueva regulación sobre seguridad, al no advertir en su etiquetado sobre los riesgos que presentan.
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