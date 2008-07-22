Nuestras accionesVigente desde el 21 de julio

FACUA denuncia la venta de 10 juguetes magnéticos por vulnerar la nueva regulación sobre seguridad

Incumplen la obligación de advertir en su etiquetado sobre los riesgos que presentan. Denunciadas seis empresas importadoras ante las autoridades de Consumo.

FACUA.org
España-22/07/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades de Consumo la venta de diez juguetes magnéticos por vulnerar la nueva regulación sobre seguridad, al no advertir en su etiquetado sobre los riesgos que presentan.

Tras la finalización del plazo de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos