Nuestras acciones

FACUA denuncia la venta de unas gafas que prometen "aclarar la visión" y otros defectos de la vista de forma milagrosa

El anuncio, emitido en YouTube, también insta a deshacerse de las gafas habituales bajo la afirmación de que empeoran la visión.

FACUA.org
España-16/10/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado por publicidad engañosa ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) del Ministerio de Sanidad la venta de unas gafas que prometen «aclarar la visión» y otros defectos de la vista de forma m

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos