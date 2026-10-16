FACUA denuncia la venta de unas gafas que prometen "aclarar la visión" y otros defectos de la vista de forma milagrosa
El anuncio, emitido en YouTube, también insta a deshacerse de las gafas habituales bajo la afirmación de que empeoran la visión.
FACUA.org
España-16/10/2026
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