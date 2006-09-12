FACUA denuncia por engañosa la campaña de Movistar en la que ofrece entradas de cine gratis por el envío de SMS
Con el eslogan "Los martes el cine es nuestro" e imágenes de la película El planeta de los simios, la campaña se difunde en televisiones, radios y publicaciones de ámbito nacional pero sólo se aplica en un reducido número de cines de catorce provincias.
FACUA.org
España-12/09/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado por publicidad engañosa la campaña de Movistar en la que ofrece una entrada de cine gratis al comprar otra si el usuario envía un SMS.
«Movistar te invita los martes al cine». Con este