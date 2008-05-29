Nuestras accionesHasta la 'letra pequeña' está mal

FACUA denuncia por fraudulenta la campaña de Orange donde acusa a las ofertas de la competencia de "caras y poco transparentes"

Asegura que "ya puedes navegar y hablar todo lo que quieras, sin sorpresas", pero tanto los minutos de conversación como los datos tienen límites tras los que se facturan con elevadas tarifas.

FACUA.org
España-29/05/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Orange por incurrir en un fraude a los consumidores a través de una campaña publicitaria de su Tarifa Plana Naveghable en la que asegura que «las tarifas de Internet para móvil son caras y poco transparentes».

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