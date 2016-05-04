Nuestras accionesLa asociación ha alertado a la Consejería de Salud

FACUA denuncia que Clínicas Pascual sigue anunciándose pese a la prohibición de la Junta de Andalucía

La empresa se salta la orden de la Consejería y mantiene la publicidad en la que oferta operaciones "ágiles y gratuitas" a pacientes en lista de espera del SAS.

FACUA.org
Andalucía-04/05/2016
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FACUA Andalucía denuncia que el grupo Clínicas Pascual, que opera en varias provincias de la Comunidad, sigue anunciándose bajo el reclamo de «reducir rápidamente los tiempos de espera» con el fin de atraer a pacientes en lista de espera del Servicio And

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