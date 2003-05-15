FACUA denuncia que el Gobierno es incapaz de contener la inflación
La Federación demanda medidas fiscales y económicas que beneficien a los intereses de los consumidores, en lugar de los empresariales.
FACUA.org
España-15/05/2003
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Ante la subida del 0,8% en el IPC de abril, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que el Gobierno debe comenzar a poner en marcha medidas fiscales y económicas que beneficien de verdad a los consumidores, en lugar de a los empr