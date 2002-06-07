FACUA denuncia que el Gobierno español está dañando los intereses de los consumidores y los productores ecológicos para favorecer a la industria láctea
La Federación se muestra satisfecha ante el expediente abierto a España por Bruselas al permitir el uso del término bio en productos no ecológicos en contra del derecho comunitario.
FACUA.org
España-07/06/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que el Gobierno español está dañando los intereses de los consumidores y de los productores ecológicos para favorecer a la industria láctea, al permitirle el uso