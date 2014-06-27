Nuestras accionesEl sistema propuesto es regresivo y penaliza a las clases medias

FACUA denuncia que la anunciada reforma fiscal sólo pretende favorecer a las rentas más altas

El anteproyecto de ley avanza hacia un sistema basado en los impuestos indirectos, que iguala lo que pagan las rentas más bajas y más altas.

FACUA.org
España-27/06/2014
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el anteproyecto de ley de reforma fiscal anunciado por el ministro de Hacienda es regresivo y penaliza a las clases medias. El Gobierno sigue poniendo la carga de la crisis  en los bolsillos de los trabajadores, agravando las desigualdades.

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