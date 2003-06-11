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FACUA denuncia que la legislación española no protege suficientemente a los usuarios ante los cortes de luz

La Federación advierte que el número y duración de los apagones puede aumentar considerablemente en un futuro muy próximo ya que a las averías y carencias en determinadas redes de distribución se sumarán graves problemas en la generación de la electricidad, por lo que es necesario que Gobierno, compañías y usuarios realicen esfuerzos encaminados a la mejora de infraestructuras y el ahorro energético.

FACUA.org
España-11/06/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que la legislación española no protege de forma suficiente a los usuarios ante los cortes de suministro eléctrico, ya que la cuantía de las indemnizaciones que establec

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