FACUA denuncia que la oferta de Vodafone 'un céntimo/minuto para siempre' incurre en publicidad engañosa y es mucho más cara de lo que parece
Tras el reclamo "vente a Vodafone antes del 31 de agosto y habla por un céntimo/minuto con todos los Vodafone y fijos del país y para siempre" se esconden tarifas que llegan a alcanzar los 59 céntimos por minuto (más IVA).
FACUA.org
España-05/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) alerta a los usuarios que los nuevos planes de llamadas «por un céntimo/minuto» y «para siempre» de Vodafone están presentándose con técnicas publicitarias engañosas que inducen a error y silencian da