FACUA denuncia que la subida media de la electricidad será de más del triple de los 70 céntimos anunciados por Industria
El Ministerio omite los 1,71 euros en que se encarecerán las facturas al eliminar los 12,5 kW gratuitos.
FACUA.org
España-30/06/2009
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