FACUA denuncia que la Tarjeta Joven de Amena tiene una tarifa hasta trece veces más cara que la que presenta en su publicidad
El Ministerio de Sanidad y Consumo ya ordenó a la empresa el pasado julio que retirase una campaña similar por incurrir en publicidad engañosa.
FACUA.org
España-26/04/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) alerta que el operador de telefonía móvil Amena sigue intentando captar usuarios jóvenes ofertando la que de existir realmente sería la tarifa más barata del mercado pero que de hecho resulta ser la m