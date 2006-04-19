FACUA denuncia que las compañías telefónicas ya no están obligadas a detallar todas las llamadas en las facturas
Una Orden de Industria plantea que sólo Telefónica de España tiene que ofrecer un "nivel básico de facturación", permitiéndole además excluir el detalle de la mayoría de las llamadas.
FACUA.org
España-19/04/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que las compañías telefónicas ya no están obligadas a detallar las llamadas en las facturas tras la entrada en vigor de la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y