FACUA denuncia que las consecuencias que los proveedores de ADSL imponen a los usuarios por no permanecer un 'año cautivo' en sus servicios vulneran la Ley de Consumidores
Arsys, Jazztel, Tiscali, Spansurf, Wanadoo y Ya.com advierten en sus contratos que los usuarios tendrán que abonar todas las mensualidades pendientes hasta completar el año si solicitan la baja antes. La multa puede alcanzar los 1.000 euros si un cliente del producto más caro de Wanadoo quiere cambiar de compañía a los dos meses de darse de alta.
FACUA.org
España-05/04/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que las consecuencias que los proveedores de ADSL imponen a los usuarios por no permanecer un año cautivo en sus servicios vulneran la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios