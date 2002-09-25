FACUA denuncia que las modificaciones a la Ley de Comercio Interior de Andalucía se han aprobado sin contar con los consumidores
La Federación advierte que suponen un paso atrás en aspectos importantes de la regulación del comercio.
FACUA.org
Andalucía-25/09/2002
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