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FACUA denuncia que las modificaciones a la Ley de Comercio Interior de Andalucía se han aprobado sin contar con los consumidores

La Federación advierte que suponen un paso atrás en aspectos importantes de la regulación del comercio.

FACUA.org
Andalucía-25/09/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que el proyecto de modificación de la Ley de Comercio Interior de Andalucía aprobado ayer por el Consejo de Gobierno supone un paso atrás en aspectos importantes de la regulac

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