FACUA denuncia que las ridículas bajadas en las tarifas de interconexión suponen un nuevo favor de la CMT a las compañías de móviles
La Federación ha denunciado a la CMT ante la Comisión Europea por autorizar unas elevadas tarifas de interconexión que están hasta un 275% por encima de los límites permitidos por la Directiva que las regula, lo que permitirá a las compañías ingresar más de 2.000 millones de euros extra en un sólo año. Estas prácticas tienen un efecto claro en las tarifas que pagan los usuarios, que podrían bajar hasta la mitad si se cumpliese la normativa europea.
FACUA.org
España-02/10/2005
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