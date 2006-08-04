FACUA denuncia que las tarifas de interconexión de móviles están hasta un 400% por encima de los límites fijados por Bruselas
Considera positiva pero insuficiente la reducción anunciada por la CMT once meses después de la denuncia presentada por FACUA ante la Comisión Europea. Para orientarse a costes, las tarifas del principal operador tendrían que bajar al menos un 80%.
FACUA.org
España-04/08/2006
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Once meses después de la denuncia presentada por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ante la Comisión Europea por las elevadas tarifas de interconexión autorizadas a las operadoras móviles españolas, la Comisión del Mercado de la