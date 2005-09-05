FACUA denuncia que las tarifas de móviles podrían bajar hasta la mitad si las compañías no vulnerasen la normativa europea
La Federación pide a Bruselas que investigue por qué la CMT autoriza a las compañías de móviles tarifas de interconexión hasta un 275% por encima de los límites permitidos por la Directiva que las regula.
FACUA.org
España-05/09/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado ante la Comisión Europea que las tarifas de interconexión de las compañías de móviles que operan en España no están orientadas a costes, como establece la Directiva 97/33/C