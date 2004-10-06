FACUA denuncia que los sistemas anticopia de la industria discográfica no hacen más que ayudar a la piratería
La Federación cree que los usuarios que no pueden escuchar la música en los reproductores de CD de automóviles y PCs o en los nuevos soportes de MP3 dejarán de comprar discos originales.
FACUA.org
España-06/10/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que los sistemas anticopia que utilizan multinacionales de la industria discográfica como Sony, EMI o Warner no hacen más que ayudar a las mafias que se dedican a la piratería.
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