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FACUA denuncia que los sistemas anticopia de la industria discográfica no hacen más que ayudar a la piratería

La Federación cree que los usuarios que no pueden escuchar la música en los reproductores de CD de automóviles y PCs o en los nuevos soportes de MP3 dejarán de comprar discos originales.

FACUA.org
España-06/10/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que los sistemas anticopia que utilizan multinacionales de la industria discográfica como Sony, EMI o Warner no hacen más que ayudar a las mafias que se dedican a la piratería.

FACUA advierte que l

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