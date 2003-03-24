FACUA denuncia que Telefónica Movistar anulará los números con tarjeta si permanecen un mes y medio sin saldo
La Federación advierte que es la única compañía que aplica una medida de estas características.
FACUA.org
España-24/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que Telefónica Movistar anulará desde el 1 de abril los números de teléfono con el sistema de tarjeta de prepago si permanecen cuarenta y seis días sin saldo. FA