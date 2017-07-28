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FACUA denuncia retrasos superiores a la media nacional en los juzgados de Lorca, Cartagena y San Javier

La asociación pregunta a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia qué medidas piensa adoptar para solucionar la saturación que sufren estos juzgados.

FACUA.org
Murcia-28/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Murcia información sobre las medidas que se están adoptando o que se piensan adoptar para reforzar con más personal y más medios técnicos los juzgados, de m

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