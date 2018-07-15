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FACUA denuncia un agujero de seguridad en la web de Movistar que ha expuesto los datos de sus clientes

Sus nombres, domicilios, direcciones de correo electrónico, numeraciones fijas y móviles y el desglose de sus llamadas. Es la mayor brecha de seguridad en la historia de las telecomunicaciones en España.

FACUA.org
España-15/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha detectado un agujero de seguridad en la página web de Movistar que ha permitido acceder a los datos de facturación de sus clientes. Sus nombres, domicilios, direcciones de correo electrónico, numeraciones fijas y móviles y el desg

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