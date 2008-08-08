FACUA denuncia un fraude a través del envío masivo de un SMS que invita a llamar a un 905
"Una persona quiere contactar contigo y te ha dejado un mensaje de voz. Para escucharlo llama ahora al 905 545026".
FACUA.org
España-08/08/2008
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FACUA-Consumidores en Acción alerta sobre un fraude por un envío masivo de SMS en los que se insta a los usuarios a llamar a un teléfono 905. La asociación ha denunciado este hecho ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor