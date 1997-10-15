FACUA denunciará ante el Ministerio de Sanidad a siete anunciantes de bebidas alcohólicas de alta graduación por publicitarlas ilegalmente en televisión
La Asociación de Autocontrol de la Publicidad da la razón a los consumidores y pide la retirada de la publicidad de Larios, Bacardí y Johnnie Walker.
FACUA.org
España-15/10/1997
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denunciará ante el Ministerio de Sanidad y Consumo a siete anunciantes de bebidas alcohólicas de más de veinte grados por infringir reiteradamente la prohibición de anunciarse e