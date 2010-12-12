FACUA denunciará esta semana a los controladores ante la Audiencia Nacional
La actuación penal planteará cuatro delitos: sedición, abandono de destino, coacciones contra los intereses turísticos de los españoles y de los pasajeros que no pudieron realizar libremente sus desplazamientos y falsedad documental por parte de médicos que firmaron las bajas.
FACUA.org
España-12/12/2010
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