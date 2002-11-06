FACUA desarrolla una campaña en defensa de los consumidores discapacitados
La Federación ha publicado una guía, un cd-rom y una página web para asesorar a estos usuarios sobre sus derechos como consumidores.
FACUA.org
Andalucía-06/11/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) está desarrollando una campaña en defensa de los consumidores discapacitados para asesorarles sobre sus derechos y poner de manifiesto las carencias que sufren estos colectivos en sectores co