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FACUA desarrolla una campaña en defensa de los consumidores discapacitados

La Federación ha publicado una guía, un cd-rom y una página web para asesorar a estos usuarios sobre sus derechos como consumidores.

FACUA.org
Andalucía-06/11/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) está desarrollando una campaña en defensa de los consumidores discapacitados para asesorarles sobre sus derechos y poner de manifiesto las carencias que sufren estos colectivos en sectores co

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