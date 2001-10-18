FACUA desarrolla una campaña para reivindicar que 'Los inmigrantes también son consumidores con derechos'
Ha editado publicaciones para asesorar a los inmigrantes sobre los principales temas que les afectan como consumidores, entre ellos el alquiler de una vivienda y su derecho a la sanidad y la enseñanza gratuita.
FACUA.org
Andalucía-18/10/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) está desarrollando en las ocho provincias la campaña Los inmigrantes también son consumidores con derechos, con el patrocinio de la Dirección General de Consumo de la Junta de A